OL - Nice : la FFF confirme une erreur d’arbitrage

Voilà une séquence qui avait beaucoup fait parler après la large victoire de l’Olympique Lyonnais contre l’OGC Nice, dimanche (4-1). Alors qu’il y avait 3-1 pour les Lyonnais après 48 minutes de jeu, un accrochage entre Duje Caleta-Car et Evann Guessand à la 48e minute a fait lever le banc des Aiglons. Le défenseur croate a retenu son adversaire par les bras et l’a fait chuter dans la surface, en appuyant sur son pied. Mais malgré l’assistance vidéo, l’arbitre, Bastien Dechepy, a choisi de ne pas siffler penalty.

La suite après cette publicité

Et dans son analyse, la Direction de l’Arbitrage a estimé qu’un penalty aurait dû être sifflé. «Les images montrent que le défenseur retient l’attaquant, avec un ceinturage clair d’un bras, puis des deux, et un désintérêt pour le ballon. La légère semelle sur le pied gauche de l’attaquant ne saurait justifier à elle seule un pénalty. L’intervention du défenseur ne permet pas à l’attaquant de poursuivre son action après le contrôle du ballon, et constitue une faute au sens de la Loi 12. Un pénalty était donc attendu à la suite du visionnage en bord de terrain, ainsi qu’un avertissement au fautif pour comportement antisportif».