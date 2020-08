EL : l'Inter Milan domine Leverkusen et file en demi-finale

Ce lundi soir, la Ligue Europa était au programme pour tous les passionnés de ballon rond. Ainsi, l'Inter Milan affrontait le Bayer Leverkusen en quart de finale à la Düsseldorf Arena. D'entrée, les Allemands s'attachaient à bien mettre en place leur jeu, monopolisant le ballon. De leur côté, les Lombards pressaient bien et attendaient pour procéder en contre. Et finalement, les Nerazzurri ouvraient le score. Après s'être appuyé sur Lukaku en pivot, dont la frappe était repoussée, Barella suivait bien et plaçait un tir du droit à l'entrée de la surface (1-0, 15e).

Puis l'Inter doublait la mise avec l'inévitable Lukaku. De nouveau servi dans la surface par Young, le Belge, en pivot, résistait et réussissait à faire parler sa puissance pour gagner son duel face à Tapsoba et frappait du gauche au but (2-0, 21e). Dans la foulée, Kai Havertz réduisait le score d'un tir en force (24e). Après un penalty finalement annulé pour l'Inter (26e), le score ne bougeait pas jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, les deux formations attaquaient fort. Mais les Lombards dominaient, avec Alexis Sanchez qui était tout proche de marquer à deux reprises (66e) ou Moses (76e). Et si Leverkusen n'était pas loin d'égaliser avec Havertz, et Volland qui n'arrivait pas à reprendre un centre fort de Bailey, bien entré en jeu (79e). Au final, après un nouveau penalty finalement refusé, l'Inter Milan l'emportait 2 à 1. L'équipe d'Antonio Conte se qualifie donc pour les 1/2 finale de la Ligue Europa tandis que le Bayer Leverkusen est éliminé de ce Final 8.