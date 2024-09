Radja Nainggolan balance sur la génération dorée de la Belgique !

Sans club à 36 ans, Radja Nainggolan est au crépuscule de sa riche carrière. Célèbre pour son look atypique et ses frappes de mule, le milieu belge s’est forgé une solide réputation en Italie avec des passages remarqués et remarquables à l’AS Rome, Cagliari et un peu moins à l’Inter Milan. N’ayant pas sa langue dans sa poche, le Ninja n’hésite pas à donner son avis sur plusieurs questions. Présent dans le podcast italien Gurulundia, le natif d’Anvers est revenu sur la génération dorée de la Belgique.

La suite après cette publicité

Membre important de cette grande équipe qui n’a rien gagné, Nainggolan a expliqué que cette équipe avait trop d’égo pour remporter le moindre trophée : «je pense que c’est comme au Paris Saint-Germain, avec tous ces phénomènes Messi, Neymar, Mbappé. Nous avions Lukaku, Hazard, De Bruyne, Courtois. Quand tu mets tous ces joueurs ensemble, il y a trop de protagonisme, trop de divas. Ils voulaient tous être protagonistes, être le joueur le plus important et ça ne peut pas fonctionner.»