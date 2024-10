LdC : ivres à la veille d’une rencontre, deux arbitres suspendus par l’UEFA

Bartosz Frankowski et son assistant Tomasz Musial ne reverront pas la Ligue des champions de sitôt. Début août, les deux hommes avaient été surpris en état d’ébriété, avec plus d’un gramme et demi d’alcool par litre de sang, quelques heures à peine avant d’officier dans le camion VAR pour le troisième tour préliminaire de Ligue des champions entre les Rangers et le Dynamo Kiev (1-1). Ils ont été suspendus ce vendredi par l’UEFA jusqu’en juin 2025 pour "violation des règles fondamentales de bonne conduite".

Arrêtés en Pologne, complètement ivres sur la voie publique, un panneau de signalisation sous les bras, ils avaient été remplacés au pied levé par leurs compatriotes Tomasz Kiatkowski et Pawel Malec pour cette rencontre. Conscients de leur faute, les deux hommes s’étaient excusés peu après. « Une blague stupide… j’ai ruiné 22 ans d’arbitrage, avait déclaré Frankowski peu après les faits. J’ai fait une terrible erreur. J’accepterai les conséquences humblement, mais j’espère regagner votre confiance », avait reconnu son compagnon d’infortune.