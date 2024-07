La presse portugaise annonce l’arrivée imminente de João Neves au PSG !

Désigné comme la recrue prioritaire de Luis Enrique, João Neves (19 ans) a vu le Paris Saint-Germain accélérer dans ce dossier ces derniers jours. Pour rappel, Benfica réclame plus de 100 M€ pour son joyau (qui possède une clause libératoire de 120 M€) et les Aguias espéraient voir les enchères monter vu que Paris est en concurrence avec Manchester United et Liverpool.

La suite après cette publicité

Ces derniers jours, la presse lusitanienne relatait toutefois que Neves avait choisi d’aller découvrir la Ligue 1 pour sa première expérience à l’étranger. Une tendance à nouveau confirmée ce soir dans les colonnes d’A Bola et de Record. Les deux grands quotidiens sportifs locaux réaffirment que Neves ne veut que le PSG et non Manchester United. Et ce n’est pas tout.

À lire

PSG : Nasser Al-Khelaïfi a fait une grosse erreur dans le dossier Leny Yoro

Une opération à 70 M€

Du côté du PSG, les informations circulant sur l’offre faite au SLB étaient plutôt confuses. Certains évoquaient une offre (refusée) de 70 M€ quand d’autres annonçaient une proposition de 90 M€ plus un joueur. Ce soir, les deux médias confirment que la volonté du PSG est de ne pas aller au-delà des 70 M€ (bonus inclus) et que l’affaire devrait se boucler en échange d’un montant avoisinant ce tarif.

La suite après cette publicité

Autant d’informations qui ont donné à des titres très encourageants pour le PSG et ses supporters : « João Neves à deux doigts de quitter Benfica pour le PSG » (Record), « Benfica : João Neves très proche du PSG » (A Bola). O Jogo confirme lui aussi et ajoute que Renato Sanches devrait faire le chemin inverse, mais seulement en prêt. Après l’annonce d’une arrivée probable de Victor Osimhen (Naples), João Neves semble être la deuxième recrue en approche du côté de la Porte d’Auteuil.