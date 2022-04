À la découverte de Mohamed Derrou, central en vue à Montfermeil

Objectif atteint. Le FC Montfermeil a assuré son maintien en U19 Nationaux. Septième au classement, le club francilien révèle plusieurs talents en devenir cette saison. Mohamed Derrou est l’un d’eux. Foot Mercato est parti à la rencontre du défenseur central de 18 ans.

De ses débuts à Villepinte, à 5 ans, à l’exercice en cours, en passant par des expériences à Tremblay et Aubervilliers, le jeune homme a toujours affiché une maturité et une sérénité appréciables, balle au pied notamment. D’abord milieu défensif, il excelle depuis son passage en charnière centrale cette année.

À l’aise dans les duels, il aime aussi relancer proprement et casser les lignes par ses montées ou ses passes autant que possible. Selon nos informations, son profil ne laisse pas indifférents certains clubs professionnels en France. «On sait qu’on est observé quand on évolue en U19 Nationaux, au FC Montfermeil. Il y a beaucoup de recruteurs», nous a-t-il confié, la tête sur les épaules.

STAPS avant la L1 ?

Footballeur prometteur, celui qui aime s’inspirer de Marquinhos et William Saliba avant ses matches mène de front ses études de STAPS. «Il faut être organisé même si ce n’est pas toujours évident entre les cours, les horaires, les entraînements et les partiels», nous a-t-il expliqué, souhaitant continuer aussi longtemps que possible sa formation universitaire.

«Si j’intègre un centre de formation la saison prochaine, il faudra sans doute que je prenne une année sabbatique pour m’adapter à mon nouvel environnement mais j’aimerais reprendre par la suite», nous a-t-il résumé, espérant pouvoir exaucer ses rêves de Ligue 1 et de Liga, où l’Olympique de Marseille et le Real Madrid ont ses faveurs. À lui de jouer !