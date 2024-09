Nantes - ASSE : le cri de soulagement de Léo Pétrot

Alors que Nantes menait 2 buts à 0 pendant une bonne partie du match, l’AS Saint-Etienne a réussi le petit exploit de revenir au score et de repartir avec le point du match nul. Un résultat qui a le mérite de soulager un peu les hommes d’Olivier Dall’Oglio après la claque reçue à Nice le weekend dernier. Interrogé à ce sujet, le défenseur Léo Pétrot n’a pas caché son soulagement :

«C’est un point très important après ce qu’il s’est passé à Nice. On prend un bon point, encore plus après avoir été menés 2-0. Ça a été difficile sur la fin où on a beaucoup souffert mais on s’est accrochés. C’est une belle réaction de l’équipe même s’il y a encore beaucoup à faire. On aurait pu baisser la tête mais on a marqué ce premier but qui a fait douter Nantes», a précisé le joueur stéphanois. Ouf de soulagement pour les Verts.