Officiel : Morgan Schneiderlin rejoint l'OGC Nice

Cet été, l'OGC Nice devrait basculer enfin dans une autre catégorie. En effet, l'été dernier, Jim Ratcliffe, l'homme le plus riche de Grande-Bretagne et aussi propriétaire, entre autres, de l'équipe cycliste d'INEOS, reprenait le club de la Côte d'Azur. Sa volonté, inscrire les Aiglons sur la liste des clubs qui comptent en France et peut-être même en Europe dans les prochaines années. Sauf si l'ASSE et l'OL l'emportent en finale de coupes (de France et de la Ligue) face au Paris SG, l'OGCN découvrira la Ligue Europa.

Par conséquent, les Aiglons comptent bien se renforcer et le tandem Rivère-Fournier a prouvé, par le passé, qu'il savait y faire. Alors que le mercato estival devrait aller jusqu'au 5 octobre, le Gym avait déjà concrétisé deux arrivées. Celle du jeune Flavius Daniliuc (19 ans), défenseur qui évoluait au Bayern Munich depuis 2015, et celle d'un autre défenseur central, mais cette fois brésilien, Robson Bambu en provenance de l’Athlético Paranaense contre 8 millions d'euros.

Il n'a quasiment pas connu la Ligue 1

Mais surtout les Niçois ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin puisque Hassane Kamara, le latéral gauche de Reims, aussi pisté par l'OM et Watford, devrait arriver. Ce mardi, en plus de tout cela, le club azuréen a annoncé une belle arrivée, celle de Morgan Schneiderlin. « L’OGC Nice confirme qu’un accord a été trouvé avec Everton en vue du transfert de Morgan Schneiderlin à l’OGC Nice », peut-on lire sur le communiqué fourni par les Aiglons.

Schneiderlin, âgé de 30 ans, a été formé à Strasbourg et aurait coûté entre 2 et 4 millions d'euros selon les dires de Julien Fournier. L'Alsacien a pris part à seulement trois rencontres de Ligue 1 en 2007-2008 avec le RCSA, avant de rejoindre Southampton, et de monter les échelons de la Championship (en passant par la League one) jusqu'à la Premier League avec les Saints. Le mercato niçois démarre donc sur les chapeaux de roue !