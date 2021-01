Coupe d'Italie : la Juventus qualifiée en prolongation

Après les victoires au forceps de Naples et de l'Inter Milan un peu plus tôt, c'était au tour de la Juventus Turin de disputer son huitième de finale de Coupe d'Italie ce mercredi soir, face au Genoa. Le club turinois lançait parfaitement son match avec un but de Kulusevski dès la 2e minute, puis de Morata, sur une passe de Kulusevski, à la 23e minute.

Le Genoa, sans sa recrue Strootman, réduisant la marque par Czyborra. Et surprise, il égalisait grâce à Melegoni à la 74e minute. La Juve était donc poussée à la prolongation. Et la Vieille Dame était finalement sauvée par l'ancien Lyonnais Hamza Rafia, auteur du but du 3-2 à la 105e minute et dont nous vous parlions récemment.