Ligue 1 : un OL très affaibli renverse l'OM !

L'OM pouvait mettre ce soir définitivement hors course, ou presque l'OL, dans la course pour le podium. Les temps ont changé depuis leur dernière confrontation inachevée le 21 novembre dernier (14e journée), causée par cette fameuse bouteille d'eau lancée sur Dimitri Payet. Les deux équipes se retrouvaient dans un Groupama Stadium vide de supporters. Dans cette ambiance étrange, et avec neuf points d'avance le rival, Sampaoli se privait de Milik au coup d'envoi, privilégiant Payet en pointe et Luis Henrique sur le côté gauche. En face, les Lyonnais, privés de Kadewere et Da Silva suspendus, Aouar et Denayer blessés, Paqueta toujours en sélection, Slimani sur le départ, et les derniers arrivés Ndombélé et Faivre indisponibles pour cette rencontre à rejouer, ne faisaient pas le poids. Gênés par les circuits de passes marseillais et l'intensité du pressing, ils se retrouvaient rapidement menés au score. Sur un corner tiré du même endroit où deux mois et demi plus tôt il s'écroulait touché par le projectile, Payet trouvait la tête victorieuse au premier poteau de Guendouzi (0-1, 10e). Il y avait certes ce départ dans le dos de la défense de Gusto (13e) mais les Gones éprouvaient le plus grand mal à déséquilibrer un collectif bien supérieur. Guendouzi était même proche du doublé (18e), tandis que Lirola, seul face à Lopes, se trompait de choix en voulant la jouer collectif (32e). Il fallait également un retour efficace de Gusto dans les pieds de Guendouzi pour éviter le break avant la pause (36e).

Ce second but ne venait pas non plus au retour des vestiaires mais le danger se rapprochait toujours un peu plus pour Lirola (46e), Guendouzi (57e) et surtout Ünder (68e). Jusque-là, Lyon n'avait répliqué que par une tentative de lob de Cherki de 60 mètres (61e). C'est l'entrée de Moussa Dembélé, malade toute la semaine, qui réveillait le jeu de l'OL. Avec une vraie pointe devant, la différence se faisait immédiatement sentir. Caleta-Car assurait mal sa passe en retrait mais Pau Lopez sauvait deux fois les siens devant l'ancien Colchonero et Caqueret (71e). Shaqiri aussi haussait le ton et après deux tentatives hors cadre (71e, 73e), il égalisait de la tête sur cet excellent centre de Gusto (1-1, 76e). A égalité au tableau d'affichage à un quart d'heure de la fin, la rencontre devenait un peu folle. Dembélé, encore lui, manquait de peu sa reprise de la tête (79e), puis sa tentative de retourné acrobatique (86e). Caqueret lui empêchait Harit d'armer sa frappe à l'entrée de la surface (81e). Il y avait une odeur de KO dans l'air. Shaqiri trouvait d'ailleurs Dembélé dans la profondeur, qui s'offrait un festival sur Saliba avant de battre Pau Lopez d'un piqué (2-1, 89e). L'OL remporte un succès inattendu et renversant, et surtout, revient à six points de l'OM.