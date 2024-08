Christophe Dugarry lâche une énorme bombe sur l’avenir de Zinedine Zidane

Voilà plus de trois ans maintenant et la fin de sa seconde aventure au Real Madrid que Zinedine Zidane n’a pas repris du service. L’ancien numéro 10 des Bleus a pourtant eu de nombreuses opportunités entre le PSG et plus récemment le Bayern Munich. Le triple vainqueur de la Ligue des Champions (comme entraîneur) attend toujours que Didier Deschamps cède la place du poste de sélectionneur des Bleus mais ça ne devrait pas arriver avant 2026. Et encore, sait-on jamais si le champion du monde 2018 n’allongera pas encore son bail à la tête de l’équipe de France? Une éternité pour celui qui rêverait de prendre la sélection en main, comme pour boucler la boucle. Seulement, les mois et les années passent et le temps ne joue pas forcément en faveur de Zidane. Pour Christophe Dugarry, grand ami du Ballon d’Or 1998, le scénario de ne plus jamais le revoir entraîner est même à craindre.

La suite après cette publicité

«Tout le monde parle à sa place. Le peu de fois où il a parlé, il a dit qu’il était intéressé par l’équipe de France. Il a au moins le mérite d’être constant. On lui a prêté des envies d’aller en Italie, en Angleterre, au Bayern Munich… à chaque fois, il ne répond même pas, expose le consultant ce mercredi sur les ondes de RMC. Là où je suis d’accord avec Jean-Michel (Larqué), c’est que peut-être on ne verra plus jamais Zizou entraîneur. Oui c’est possible. Mais quand Jean-Michel dit que Zizou n’est pas intéressé par l’équipe de France, il a tort. Zizou est intéressé par l’équipe de France. S’il doit à nouveau entraîner, sa plus grande et folle envie, c’est d’être entraîneur de l’équipe de France. (…) Combien de temps il est prêt à attendre? Je n’en sais rien. C’est un incroyable gâchis. J’ai qu’une envie, c’est de dire: "merci Didier (Deschamps) pour ce que tu as fait" et j’ai envie de voir comment les choses vont se passer avec Zizou.»