Nemanja Matic convoqué par la direction du Stade Rennais

Jeudi soir, Nemanja Matic a joué la carte de l’apaisement dans un long message publié sur Instagram où il expliquait notamment son absence de trois jours non justifiée. De retour à Rennes ce vendredi, l’ancienne star de Manchester United et de Chelsea va rencontrer aujourd’hui ou demain le directeur sportif des Rouge et Noir Florian Maurice et le président rennais Olivier Cloarec pour discuter de l’avenir de l’ancien international serbe dont le nom revient avec insistance du côté de l’OL.

Difficile de connaitre l’état d’esprit des différentes parties. Si la prise de parole du milieu rennais a apaisé les relations entre le joueur et son club, tout reste possible au niveau des sanctions. Il faudra sans doute attendre le résultat de cette entrevue pour en savoir plus sur l’avenir du milieu de terrain serbe de 35 ans.