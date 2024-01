Rennes : Nemanja Matic sort enfin du silence

Le calme après la tempête. En début de semaine, le milieu de terrain serbe Nemanja Matic a choqué tout le Stade Rennais en vidant son casier et en partant à Londres, décision prise unilatéralement. Le club breton ne s’est pas laissé faire, en publiant un communiqué incendiaire sur la situation. La raison ? Le joueur de 35 ans aurait déjà trouvé un accord avec l’Olympique Lyonnais pour un transfert dès cet hiver. Mais sur Instagram, l’international aux 48 sélections (2 buts) a tenu à mettre les choses au clair, ne rentrant pas en conflit avec la direction bretonne, bien au contraire.

«Chers supporters, je veux mettre fin aux rumeurs. L’été dernier, j’ai été honoré par l’invitation du Stade Rennais de rejoindre un projet ambitieux qui avait besoin d’un joueur avec mes compétences et mon expérience. Après six mois passés au sein du club, je ne peux que confirmer que Rennes est devenu un club exceptionnel pour l’ensemble des joueurs, et particulièrement les jeunes. Malheureusement, par ma faute, je n’ai pas réussi à concilier ma vie privée à ma vie professionnelle. Je n’ai pas pu inscrire mes enfants dans une école internationale, qu’ils fréquentaient depuis le début de leur scolarité. C’est pourquoi je suis parti ces 3 derniers jours, afin de résoudre ce gros problème pour moi et ma famille. Demain, je retourne à Rennes et je vais discuter avec le club pour décider de mon avenir avec le club».