Strasbourg vend une pépite à Chelsea en échange de 20 M€

La multipropriété, c’est très pratique. En un an, Strasbourg vient de réaliser une plus-value intéressante grâce à Chelsea, club également détenu par BlueCo. Alors que l’on pensait voir Mamadou Sarr traverser la Manche l’hiver dernier, le jeune défenseur a finalement dû patienter six mois pour quitter l’Alsace et rejoindre les Blues. Strasbourg vient en effet d’annoncer la vente de l’ancien pensionnaire de l’Olympique Lyonnais à son club partenaire anglais. La formation française ne précise pas le montant, mais Sarr a été vendu contre 20 M€, un an après avoir été arraché à l’OL en échange de 10 M€.

«Le Racing Club de Strasbourg Alsace officialise le transfert de Mamadou Sarr à Chelsea. En recrutant l’un des grands espoirs à son poste en provenance de l’Olympique Lyonnais l’été dernier, le Racing avait frappé un très grand coup sur le marché des transferts. Après quelques semaines d’acclimatation, le défenseur central avait connu sa première titularisation à Lille, en septembre dernier (3-3). Auteur de prestations abouties, il a disputé 28 rencontres sous les couleurs du Racing, dont 27 titularisations en Ligue 1. Il n’est que le deuxième défenseur de moins de vingt ans à atteindre un tel nombre de titularisations lors d’une même saison dans l’élite avec le club après Marcel Lazarus en 1966-1967 (31). Impressionnant de maturité, sa progression et sa régularité en ont fait une valeur sûre du Racing cette saison. Celui qui totalise 32 sélections en équipes de France jeunes rejoint Chelsea, récent vainqueur de l’UEFA Conference League et qualifié pour la prochaine édition de la Champions League. Le club remercie Mamadou pour son passage en Alsace et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière».

L’ascension fulgurante de Sarr

De son côté, le club londonien a confirmé l’opération, précisant que Sarr avait signé un bail de longue durée. « Chelsea est heureux de confirmer le transfert de Mamadou Sarr du RC Strasbourg, club de Ligue 1, le défenseur ayant signé un contrat jusqu’en 2033. Mamadou a été un titulaire de Strasbourg pendant la campagne 2024/25 et a joué un rôle clé dans la qualification de l’équipe française pour le football européen la saison prochaine. Le joueur de 19 ans a fait 28 apparitions toutes compétitions confondues et a aidé le club à se qualifier pour le barrage de l’UEFA Conference League de la saison prochaine.».

International tricolore U20, Sarr va vivre sa deuxième expérience à l’étranger après avoir été envoyé à Molenbeek par l’OL au début de l’année 2024. Il va ainsi rejoindre l’impressionnant contingent de joueurs français à Chelsea, à savoir Wesley Fofana, Benoît Badiashile, Malo Gusto et Christopher Nkunku.