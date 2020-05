PSG : Jésé est champion de France

Depuis plusieurs jours désormais, la question est réglée : la saison 2019-2020 de Ligue 1 est officiellement terminée et la LFP a décidé de geler le classement après la 28e journée, la dernière à avoir été jouée sur les terrains avant l'apparition de la pandémie de coronavirus. Le PSG a donc été sacré champion de France alors qu'il caracolait en tête du classement.

Les hommes de Thomas Tuchel peuvent savourer cette victoire, et parmi eux se trouve un certain Jésé Rodriguez (27 ans), comme le précise As. L'ancien attaquant du Real Madrid, prêté au Sporting CP jusqu'à l'issue de la saison, a en effet disputé une petite minute de Ligue 1 cette saison. Il était entré en jeu à la place d'Eric Maxim Choupo-Moting, le 30 août dernier face à Metz. Une apparition furtive qui suffit à rajouter une ligne de plus à son palmarès.