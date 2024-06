Calendrier L1 : l’OL se moque déjà de l’ASSE

La LFP a dévoilé les principales dates du calendrier de la saison 2024/2025, parmi lesquelles celles des derbys de la L1. Et cette saison, les chocs entre l’Olympique Lyonnais et Saint-Étienne sont de retour. Un derby bouillant qui a déjà commencé ce vendredi 21 juin.

Alors que l’ASSE annonçait le match aller au Groupama stadium le week-end du 10 novembre, sans pouvoir préciser le jour exact, les Gones ont immédiatement répondu. «"Le WE du 10 novembre" ? On pencherait plutôt pour le dimanche car le jeudi on a Coupe d’Europe ici », peut-on lire sur le post envoyé par les Gones. Le ton est donné.