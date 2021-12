Tirage Ligue Europa : l'OL et l'AS Monaco vont devoir être patients

Pour revoir des matches de Coupes d'Europe, que ce soit de Ligue des Champions, de Ligue Europa ou de Ligue Europa Conférence, il va falloir prendre votre mal en patience. Les phases de groupes se sont terminées cette semaine et on ne reverra que du football européen en février prochain. Mais pour patienter, les amateurs de ballon rond auront forcément les yeux rivés sur les tirages au sort qui auront lieu lundi midi, à Nyon (Suisse). Car avant les 8es de finale, la Ligue Europa va cette année nous offrir des barrages avec des seizièmes de finale.

Directement qualifiés pour les huitièmes après avoir terminé en tête de leur groupe, comme le Spartak Moscou, l'Eintracht Francfort, Galatasaray, l'Étoile Rouge Belgrade, le Bayer Leverkusen et West Ham, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco ne seront donc pas concernés par le tirage au sort de ce lundi. Mais en regardant de plus près les équipes présentes en barrages de cette C3, on peut déjà se faire une petite idée du prochain tour de nos deux représentants français.

Tirage au sort des 8es en février

Pour rappel, lors de ces 16es de finale, les huit deuxièmes des groupes de Ligue Europa vont défier les huit équipes qui ont terminé à la troisième place de leur poule en Ligue des Champions. Concernant le premier lot, on retrouve de belles formations, à savoir les Glasgow Rangers, la Real Sociedad, le Napoli, l'Olympiakos, la Lazio Rome, le SC Braga, le Betis Séville et enfin le Dinamo Zagreb. Mais c'est surtout en regardant de plus près les formations qui débarquent de la C1 qu'on découvre du lourd.

Avec la présence du RB Leipzig, du FC Porto, du Borussia Dortmund, du Sheriff Tiraspol, de l'Atalanta Bergame, du Séville FC, du Zénith Saint-Pétersbourg et surtout du FC Barcelone, Gones et Asémistes peuvent craindre le pire pour les 8es de finale. Reste désormais à savoir qui va s'imposer en barrages les 17 et 24 février, et donc rejoindre les autres équipes en 8es. D'ailleurs, l'OL et l'ASM seront vraiment fixés le 25 février, avec le tirage au sort des 8es de finale. Mais en attendant, les deux clubs français peuvent être tranquilles.

Le calendrier de Ligue Europa :