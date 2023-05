Real Madrid : Carlo Ancelotti attristé par le probable départ de Marco Asensio

La suite après cette publicité

Sauf véritable coup de théâtre, Marco Asensio devrait bien quitter le Real Madrid au terme de la saison. Absent hier lors de la victoire de son équipe face au Séville FC (1-2) en raison d’une blessure, l’international espagnol devrait tout de même avoir la possibilité de saluer les supporters madrilènes pour la dernière fois dimanche prochain, lors de l’ultime journée de Liga face à l’Athletic Club, à Santiago Bernabéu. Interrogé ce samedi sur le probable départ de son joueur, Carlo Ancelotti s’est montré peiné.

«Je ne sais rien. Il reste une semaine et avant la fin du dernier match, tout sera éclairci. Sur le plan personnel, c’est un peu triste que ces joueurs partent (en plus de Nacho Fernandez et Daniel Ceballos), car ils ont été et sont des joueurs très importants pour nous, a constaté le technicien italien. Après la décision qu’ils doivent prendre, nous réfléchirons à la préparation de la saison prochaine.» Cette semaine, ESPN faisait déjà état d’un intérêt prononcé du PSG pour l’Espagnol, tandis que la presse ibérique maintient depuis plusieurs semaines qu’Aston Villa surveillerait le dossier de près.

