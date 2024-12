Barça : le club est optimiste pour Dani Olmo

C’est le dossier qui perturbe l’actualité du Barça en ce moment. Englué dans une grosse crise sportive, le FC Barcelone doit en plus enregistrer Dani Olmo en Liga avant le 31 décembre. Sinon, le joueur ne pourra pas jouer en deuxième partie de saison et devrait de toute manière être libre grâce à une clause de son contrat. Comme l’indique Sport, le club se veut tout de même optimiste.

L’écurie catalane n’est pas inquiète et est certaine de pouvoir enregistrer Olmo ainsi que Pau Victor. Le club a fait appel à la justice et, même si cette dernière venait à donner raison à la Liga dans ce conflit ouvert avec le FC Barcelone, les dirigeants ont un plan B pour débloquer des fonds et pouvoir enregistrer les deux attaquants.