Foot Mercato en direct : posez vos questions à nos journalistes en plateau !

Le mercato estival ferme ses portes dans deux semaines et les clubs s’activent plus que jamais pour boucler leurs dernières opérations. Rendez-vous en direct sur Youtube dès 18 heures, en compagnie de nos journalistes Anas Bakhkhar, Sébastien Denis, et Hanif Ben Berkane pour aborder tous les dossiers chauds !

La suite après cette publicité

Le direct

Au Programme

L’AS Monaco espère l’arrivée de Tosin Adarabioyo !

Objectif dégraissage à l’OM après l’échec en Ligue des Champions.

OL : Bradley Barcola convoité par de grands cadors européens, dont le PSG et Manchester City !

Paris n’a pas fini son mercato, le club parisien veut Randal Kolo Muani !

Et bien plus encore !

N’hésitez pas à poser vos questions sur votre joueur ou club favori dans le tchat ou sur Twitter avec le #AskMercato ! Ils répondront à vos questions pendant l’émission !

Le LIVE MERCATO, c’est tous les mercredis, pendant tout le mercato estival sur YouTube ! N’hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains rendez-vous !