L2 : le calendrier et le programme TV des Play-offs et des barrages

Il reste encore trois journées de saison régulière en Ligue 2 avant que les équipes classées 3e, 4e et 5e ne s'affrontent dans des plays-offs. L'équipe qui sortira vainqueur de ses oppositions affrontera le 18e de Ligue 1 dans un barrage sous forme de match aller-retour afin d'obtenir, ou non, une place en première division. Un petit doute persiste quant à l'identité des 3 équipes puisqu'actuellement Ajaccio, Auxerre, Sochaux et le Paris FC peuvent encore finir 2e et se qualifier directement.

Le mardi 17 mai, à 20h30, le 4e de Ligue 2 recevra chez lui le 5e du championnat. Le vainqueur de cette rencontre défiera ensuite à l'extérieur le 3e de Ligue 2, avant que le gagnant de cette rencontre n'affronte le 18e de Ligue 1. Enfin, pour ce qui est de la descente en National (et donc de la montée en L2), le 18e de Ligue 2 et le 3e de National s'affronteront le mardi 24 mai à 20h30, puis le dimanche 29 mai à la même heure. Toutes ces rencontres seront diffusées en exclusivité sur Bein Sports 1.