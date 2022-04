Barrages L1/L2 : le calendrier et le programme TV sont connus !

Les saisons régulières de Ligue 1 et Ligue 2 touchent à leurs fins, mais certains clubs devront encore batailler pour connaitre leur avenir. En effet, le 18e de Ligue 1 affrontera le vainqueur des Play-offs de Ligue 2 lors de barrages. Le gagnant de cette double confrontation aura la chance de participer à la saison 2022-2023 de Ligue 1 tandis que le perdant disputera la saison dans l'antichambre du championnat de France.

Les deux rencontres, qui seront diffusées à la fois sur Prime Video et sur beIN Sports 1, se disputeront le jeudi 26 mai à 19h et le dimanche 29 mai à la même heure. Si Toulouse a déjà validé sa montée, Ajaccio, Auxerre, Sochaux et le Paris FC se battent pour la 2e place, synonyme de montée automatique, tandis que les 3 autres disputeront les Play-off. Actuellement occupée par l'AS Saint-Etienne, la 18e place de Ligue 1 se joue encore entre de nombreux clubs comme les Girondins de Bordeaux, Clermont, Troyes ou même Lorient.