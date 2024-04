La CAF donne raison au RS Berkane qui bat l’USM Alger sur tapis vert !

C’est une histoire folle qui a fait couler beaucoup d’encre dans le football africain. Vendredi dernier, le RS Berkane avait atterri à Alger avant d’affronter l’USM Alger dans le cadre des demi-finales de la Coupe de la CAF (l’équivalent de la Ligue Europa). Problème, les autorités algériennes avaient bloqué l’équipe marocaine pour une histoire de maillot sur lequel figurait la carte du Maroc avec le Sahara, un territoire revendiqué par le Maroc alors que l’Algérie soutient de son côté le Front Polisario, mouvement qui réclame l’indépendance du Sahara occidental. Malgré un maillot pourtant validé par la CAF depuis le début de la compétition, les autorités algériennes n’avaient pas souhaité rendre les maillots à l’équipe marocaine. La fédération algérienne s’en était aussi mêlée pour annoncer que les maillots ne seraient pas rendus et que d’autres maillots, choisis par la FAF, allaient être mis à disposition du RS Berkane pour la rencontre.

Un choix qui ne respectait évidemment pas les règles de la CAF alors que le sponsor maillot du RSB avait aussi protesté, expliquant avoir payé pour figurer sur le maillot du club marocain. Et finalement, à quelques minutes du coup d’envoi, le match était annulé puisque, sans ses maillots, le RSB ne pouvait pas jouer. Ce mercredi alors que chaque camp s’estimait légitime dans ce dossier, la CAF a tranché. Elle a décidé de donner raison au RS Berkane qui remporte ce match aller sur tapis vert (3-0). «Lors de sa réunion tenue le 24 avril, la Commission d’Organisation des Compétitions Interclubs et de la Gestion du Système des Licences des Clubs a décidé ce qui suit : Sanctionner le Club USMA par un forfait de 0-3 pour le match no.129 USMA (Algérie) vs RS Berkane (Maroc) de la TotalEnergies Coupe de la Confédération 2023/2024, soumettre le cas au Jury Disciplinaire pour des éventuelles sanctions additionnelles, le match retour RS Berkane (Maroc) vs USMA (Algérie) de la TotalEnergies Coupe de la Confédération 2023/2024 – au Stade Municipal de Berkane – 20H00 (heure locale) le 28avril 2024 est maintenu.» L’USMA peut donc craindre d’autres sanctions dans cette histoire !