Lorient-PSG : les compositions officielles

Le PSG affronte Lorient ce mercredi à 19h à l’occasion du match en retard de la 29e journée de Ligue 1, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Avant de défier le Borussia Dortmund en demi-finales de Ligue des champions dans une semaine, les hommes de Luis Enrique peuvent être sacrés champions de France dès ce soir en cas de victoire et de nul ou défaite de Monaco contre Lille un peu plus tard dans la soirée (21h). Un titre qui pourrait leur donner encore plus de confiance.

Pour ce faire, le technicien espagnol a aligné un 4-3-3 avec un milieu composé de Lee, Mayulu et Fabian Ruiz. Alors qu’il n’a pas joué contre Lyon, Kylian Mbappé est de retour dans le onze de départ aux côtés d’Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos. La défense est remaniée avec les titularisations du jeune Zague et Skriniar avec Lucas Hernandez et Nuno Mendes.

Les compositions officielles :

Lorient : Mvogo - Adjei, Laporte, Touré - Kalulu, Bakayoko, Louza, Yongwa - Kari, Kroupi, Ponceau.

PSG : Donnarumma - Zague, Skriniar, Hernandez, Mendes - Fabian Ruiz, Lee, Mayulu - Dembélé, Ramos, Mbappé.

