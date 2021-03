Manchester United ne lâche pas Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Arrivé en 2017 pour remplacer Neymar dans le jeu du FC Barcelone, mais aussi dans le coeur des fans du club, Ousmane Dembélé, tout talentueux soit-il, n'a pas franchement réussi sa mission jusqu'ici. Depuis quelques mercatos, le Français est même traité comme une vulgaire monnaie d'échange pour que la formation catalane essaye de récupérer ses joueurs. C'était notamment le cas en 2019, lorsque les Blaugranas essayaient de faire revenir Neymar.

Mais le joueur, lui, a toujours tenu bon et affirmé son envie de rester en Catalogne. Cette saison, sous la houlette de Ronald Koeman, et avec de nombreux progrès au niveau de son hygiène de vie, il retrouve le sourire et la performance. Il est même revenu en équipe de France et sa performance de ce dimanche, contre le Kazakhstan, a même été saluée un peu partout en Europe. Le nouveau président, Joan Laporta, a d'ailleurs un plan pour lui.

Dembélé demande beaucoup d'argent

Selon diverses informations provenant des médias espagnols, Laporta souhaiterait convaincre le Français de 23 ans de rester et serait même prêt à allonger son bail. Ce dernier est en vigueur jusqu'au 30 juin 2022. C'est donc cet été qu'il va falloir prendre une décision : le céder ou le prolonger, car le risque de le voir partir gratuitement effraie les socios et les dirigeants du Barça. Mais, un club, qui le suit depuis un long moment, est toujours à l'affût.

Il s'agit de Manchester United. L'été dernier déjà les Red Devils avaient essayé de le recruter, en vain. Selon les informations de Sport, le prêt avec obligation d'achat de l'été dernier a échoué dans les ultimes jours, car son club voulait qu'il prolonge avant de partir, ce qui ne fut pas le cas. L'intérêt des pensionnaires d'Old Trafford n'a fait qu'augmenter cette année et ils seraient restés en contact avec l'entourage du joueur, expliquant qu'ils pouvaient l'acheter cet été ou attendre qu'il soit libre dans un peu plus d'une année. Le Barça, de son côté, ne désespère pas de le prolonger, mais les demandes salariales de l'ancien Rennais sont élevées à l'heure où son écurie souhaite réduire la voilure sur ses frais salariaux. La partie s'annonce serrée.