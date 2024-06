Mercato : le PSG fait face à un gros couac dans le dossier Safonov

Les supporters parisiens devront-ils patienter davantage avant de voir une première recrue débarquer dans la capitale française ? La saison 2023-2024 vient tout juste de se terminer que le Paris Saint-Germain s’est déjà activé pour préparer le prochain exercice. Désireux de se renforcer sur toutes les lignes, le champion de France en titre semble avoir privilégié, dans un premier temps, le poste de gardien de but. Tandis que Keylor Navas et Alexandre Letellier s’apprêtent à quitter le club à la fin du mois et qu’une décision reste à prendre concernant les cas Sergio Rico et Arnau Tenas, les Rouge et Bleu ont activé en parallèle la piste surprenante menant à Matvey Safonov pour densifier ce secteur.

Dernière trouvaille de Luis Campos, qui apprécie tout particulièrement son profil, le portier de 25 ans, successeur de l’emblématique Igor Akinfeïev dans les cages de l’équipe nationale de Russie, sort d’une saison pleine avec le club de Krasnodar qui est passé tout proche de décrocher le premier titre national de son histoire. Fort de 175 apparitions avec le club russe depuis ses débuts professionnels en 2017, le gardien des Byki a fait l’objet d’un accord entre sa formation et le demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions pour une opération estimée à 20 millions d’euros.

Longtemps évasif sur son avenir dans la capitale du Kouban, le joueur de 25 ans a finalement confirmé la tendance comme nous l’avions révélé en exclusivité, fin mai. Alors que des derniers détails étaient encore à régler avant sa signature officielle, son arrivée dans la Ville Lumière serait à l’heure actuelle quelque peu retardée en Russie. Selon les informations du média Baza, relayées par Championat, l’international russe aux 9 sélections avec la Sbornaïa est confronté à une interdiction de quitter son pays natal en raison d’une pension alimentaire non-réglée.

Engagé dans une procédure de divorce, Matvey Safonov devrait à son ancienne compagne pas moins de 60 millions de roubles (soit environ 600 000 euros), ce qui l’empêche de voyager en dehors de la Fédération de Russie tant que sa dette ne sera pas réglée. Une information confirmée par l’avocat du joueur sur les antennes de Match TV. Néanmoins, ce différend entre le principal concerné et son ex-femme ne devrait pas remettre en cause sa signature au club de la capitale. Après avoir passé sa visite médicale, Matvey Safonov devrait bel et bien débarquer en France et venir concurrencer Gianluigi Donnarumma. Pour rappel, Luis Enrique a l’intention de briser la hiérarchie établie au poste de gardien de but la saison prochaine.