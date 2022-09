Wanda Nara officialise sa rupture avec Mauro Icardi

Nouveau rebondissement dans le mariage entre Mauro Icardi et Wanda Nara. Sur son compte Instagram, la femme et agent du joueur récemment prêté à Galatasaray par le Paris Saint-Germain a officialisé leur rupture. Un énième chapitre dans l'histoire tumultueuse entre les deux personnalités argentines.

« C'est très douloureux pour moi de vivre ce moment. Cependant, compte tenu de ma visibilité et des choses qui ressortent des spéculations médiatiques, je préfère que vous le sachiez de ma part. Je n'ai rien d'autre à déclarer et je ne donnerai aucun détail sur cette séparation. S'il vous plaît, je demande un peu de compréhension non seulement pour mon bien, mais surtout pour celui de nos enfants » s'est-elle ainsi exprimée.