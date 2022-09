Le PSG prête le flop Mauro Icardi à Galatasaray !

La suite après cette publicité

Un grand coup de balai. Cet été, le Paris Saint-Germain a décidé de se séparer de nombreux joueurs. Dans cette liste longue comme le bras, les pensionnaires du Parc des Princes ont inscrit le nom de Mauro Icardi. Décevant globalement, l'Argentin n'entrait pas dans les plans de Christophe Galtier et Luis Campos. Il a donc été envoyé avec le groupe des joueurs écartés et invités à trouver un nouveau point de chute. Pas de quoi le démotiver. De son côté, son épouse et agent, Wanda Nara, a fait savoir au PSG qu'on ne se débarrasserait pas aussi facilement d'eux.

« Il continue à faire partie du club pendant encore deux ans. Pour libérer un joueur, il faut payer beaucoup d'argent et ce n'est pas le cas», avait-elle confié le 12 août à la télévision argentine. Un coup de pression de la part de la femme d'Icardi, qui menaçait donc les Parisiens tout en leur envoyant un message clair : il faudra sortir le chéquier. En effet, plusieurs médias ont indiqué que l'Argentin, comme d'autres indésirables, exigeait de percevoir l'intégralité de son salaire jusqu'à la fin de son contrat, soit jusqu'en 2024.

Icardi va découvrir la Turquie

Dans le même temps, il a été proposé à plusieurs clubs. D'autres se sont aussi renseignés. Ainsi, son nom a été cité à Séville, Monza, Manchester United, Nice ou encore Galatasaray. En quête d'un avant-centre les Turcs ont finalement décidés d'avancer sur ce dossier. Et comme révélé sur notre site, les discussions se sont accélérées entre le clan Icardi et Galatasaray dans la dernière ligne droite du mercato. Les deux parties ont échangé au sujet d'un prêt. Rapidement, la presse italienne a évoqué un accord entre le joueur et le club turc. Il ne manquait plus qu'à convaincre Paris

C'est chose faite. Le club français vient d'officialiser le départ de Mauro Icardi. «Mauro Icardi rejoint pour une saison le Galatasaray SK, club évoluant en première division turque, dans le cadre d’un prêt. (...) Le Club souhaite à Mauro une belle saison sous les couleurs de Galatasaray.». Du côté de Galatasaray, on donne plus de détails sur ce prêt. «Un total de 6 750 000 euros sera versé au joueur pour la saison de football 2022-2023. 6 000 000 EUR seront payés par le Paris Saint-Germain et 750 000 EUR seront payés par notre club». L'Argentin va donc tenter de se relancer en Süper Lig après avoir connu des hauts mais surtout pas mal de bas à Paris. A lui de jouer !