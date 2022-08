PSG : ça discute entre Galatasaray et Mauro Icardi !

La suite après cette publicité

A 8 jours de la fin du mercato, le loft du PSG est toujours bien rempli et ce, même si Ander Herrera s'apprête à résilier son contrat pour filer du côté de l'Athletic Bilbao. Layvin Kurzawa, Rafinha, Julian Draxler, Idrissa Gueye et Mauro Icardi sont toujours sur la touche. Si évidemment aucun d'entre eux ne veut faire de cadeau à Paris pour quitter le très confortable nid douillet du club de la Capitale.

Mais pour l'attaquant argentin, que Christophe Galtier a clairement poussé vers la sortie il y a quelques jours en conférence de presse, un club s'est clairement manifesté. La porte s'est ouverte depuis quelques jours et mène du côté du Galatasaray. Wanda Nara discute avec la direction du club turc depuis un bon moment mais depuis quelques heures, le dossier avance.

Discussions entamées entre Mauro Icardi et Galatasaray...

Selon nos informations, des discussions sont en cours entre l'entourage de Mauro Icardi et le club stambouliote. On parle ici d'un prêt payant avec option d'achat. L'option Galatasaray permettrait ainsi à l'ancien buteur de l'Inter Milan de retrouver le terrain et peut-être de la confiance devant le but, lui qui avait d'ailleurs inscrit le premier but de sa carrière parisienne en Turquie sur la pelouse de Galatasaray.

Le dossier est directement géré par Luis Campos et ses acolytes qui possèdent de nombreuses entrées au sein du club turc et collaborait jusqu'en mai dernier avec la direction de Galatasaray. Reste à définir les contours de la prise en charge du salaire et de l'option d'achat qui sera incluse dans l'offre de prêt.