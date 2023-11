Le Real Madrid veut encore déjouer les plans du PSG et du FC Barcelone

Il n’a que 16 ans, mais il est déjà en train de se faire un sacré nom au Brésil. Estevao Willian, alias Messinho, suit les traces de son coéquipier à Palmeiras Endrick, qui arrivera au Real Madrid l’été prochain. Du haut de ses 16 ans, il est en train de faire des miracles avec la Canarinha au Mondial U17, ayant déjà inscrit 3 buts et distribué 4 passes décisives, alors que les Brésiliens défieront l’Argentine en quarts vendredi.

Et forcément, dès qu’un petit prodige brésilien commence à pointer le bout de son nez… tous les gros clubs européens sont à l’affût. Si vous suivez le mercato de façon assidue, vous êtes notamment au courant que le Paris Saint-Germain fait partie des clubs intéressés par ses services. Il avait même été question d’une offre de 50 millions d’euros pour le jeune attaquant lors du dernier mercato estival, aussitôt refusée par la formation brésilienne. Le FC Barcelone et plusieurs clubs anglais étaient - et sont toujours - également sur le coup.

Le Real Madrid arrive en force

Le club catalan serait d’ailleurs la destination préférée du joueur, mais dans ce dossier, le champion d’Espagne en titre part avec du retard à cause de sa situation financière très complexe. Dans le même temps, le Paris Saint-Germain est, jusqu’ici, l’équipe qui a montré le plus d’intérêt pour Messinho. Seulement, comme l’explique Mundo Deportivo, un autre club arrive en force dans ce dossier : le Real Madrid. Les Merengues ont contacté Palmeiras ce mercredi pour prendre des renseignements sur le joueur.

Il faut dire que le marché brésilien est le terrain de chasse privilégié du Real Madrid ces dernières années, en grande partie grâce à Juni Calafat, le dénicheur de pépites de la Casa Blanca qui connaît très bien le pays. Une agence de joueurs proche du club s’est aussi proposée pour mener à bien son transfert au Santiago Bernabéu. Après Vinicius Jr, Rodrygo Goes, Reinier et Endrick, les Madrilènes pourraient donc rapidement accueillir un nouveau prodige brésilien…