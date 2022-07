Randal Kolo Muani affiche ses ambitions avec l'Eintracht Francfort

Recruté l'hiver dernier par l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani avait terminé la saison avec son club formateur, le FC Nantes, en profitant d'ailleurs pour remporter la Coupe de France. Arrivé dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, le Français n'a pas encore eu le temps de faire du tourisme : «mes nouveaux coéquipiers m'ont déjà raconté quelques trucs. Mais en dehors du terrain, je n'ai pas encore vu grand-chose de la ville. Je suis quelqu'un qui est souvent chez lui pour se concentrer pleinement sur le football.»

Et justement, en terme de football, l'attaquant aux 12 buts en Ligue 1 la saison dernière sait ce qu'il peut apporter, et ne cache pas ses ambitions pour son aventure avec Francfort : «ma vitesse et ma capacité à me déplacer sur les ailes font partie de mes points forts. Techniquement, je peux aussi apporter ma contribution au jeu. Et pourquoi ne pas marquer quelques buts ? J'arrive dans une équipe intacte. C'est maintenant à moi de travailler dur et d'apporter tout cela. Nous voulons gagner des matches et remporter des titres ensemble. J'espère que nous vivrons des années de succès» confiait le joueur de 23 ans au site du club.