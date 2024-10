Ballon d’Or 2024 : le Brésil crie au racisme !

C’est une cérémonie du Ballon d’Or qui fait énormément parler, et qui continuera de le faire ces prochains jours… Alors que toute la planète football s’attendait à voir Vinicius Junior recevoir la plus prestigieuse des distinctions individuelles, c’est finalement Rodri qui a été sacré meilleur joueur du monde sur l’année 2024. Un coup de théâtre qui passe très mal au Brésil, avec énormément de réactions…

Sur son compte X, Ludmila da Silva, joueuse phare de la sélection brésilienne, a notamment évoqué un problème de racisme. « Dès notre plus jeune âge, notre mère dit : mon fils, parce que tu es noir, tu dois être deux fois meilleur. Puis, quelques années plus tard, je me suis dit : comment faire deux fois mieux si on est au moins cent fois en retard… Pour l’esclavage, pour les préjugés, pour l’histoire, pour les traumatismes, pour les psychoses, pour tout ce qui s’est passé ? Comment être deux fois meilleur ? », a-t-elle écrit, citant une chanson nommée Negro Drama de Racionais MC’S, qui évoque les problématiques du peuple noir au Brésil.

Vinicius Jr victime de racisme ?

Il faut dire que la question du racisme revient très souvent au Brésil depuis hier soir. « Je ne peux pas m’empêcher de prendre la question de Vini Jr pour une question raciale. C’est là le point pour moi. C’est un prix européen, et même s’il y a 100 journalistes du monde entier dans le vote, je ne peux pas m’empêcher de faire le rapport avec la question raciale », s’est emportée la journaliste Ana Thaís. « Il est impossible d’échapper à l’évidence pour démarrer cet article : la non-attribution à Vini Jr. du titre de meilleur joueur du monde au Ballon d’Or est une façon de plus d’essayer de punir le Brésilien pour sa posture combative sur les questions raciales, sur et en dehors du terrain », lit-on du côté de globoesporte.

« J’ai attendu toute l’année pour voir Vinicius Jr être couronné meilleur joueur du monde et maintenant tu me dis qu’il ne le sera pas ? C’est quoi ce Ballon d’Or ? », a pour sa part lancé Marta, légende du football féminin au Brésil. « Juste pour que tu saches que je suis fier de dire que je suis ton ami, que je t’admire et que je t’encourage plus que n’importe laquelle de mes victoires ! Que j’admire ton histoire et la personne que tu es devenue ! Tu es le meilleur ! même s’ils disent le contraire ! Je t’aime et nous sommes plus proches que jamais ! Toujours vers l’avant !! », a de son côté écrit Lucas Paqueta, son partenaire en sélection. Clairement, le Brésil l’a mauvaise.