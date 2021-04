Le PSG sauve la France à l'indice UEFA !

La suite après cette publicité

La fin de saison approche et celle des Coupes d’Europe aussi. Il ne reste donc plus que 8 équipes encore qualifiées. Quatre en Ligue des Champions et quatre en Ligue Europa. Et une fois encore, c’est l’Angleterre qui se taille la part du lion avec la moitié des qualifiés (Chelsea, Manchester City, Manchester United et Arsenal). Viennent ensuite l’Espagne avec deux représentants (Real Madrid, Villarreal) et enfin l’Italie (AS Roma) et la France (PSG).

Seule en Coupe d’Europe depuis l’élimination du LOSC en 1/16e de finale de C3 par l’Ajax Amsterdam, la formation parisienne continue son épopée européenne pour le plus grand bonheur du football français, comme le rappelait d’ailleurs Jean-Michel Aulas quelques instants après la qualification de la bande à Mauricio Pochettino face au Bayern (3-2, 0-1). « Bravo au président Nasser, au coach et à tous les joueurs du PSG, qui offrent à la France une qualification en 1/2 finale de la CL et les points au classement UEFA qui nous permettent de conforter la 5ème place de la France. Merci et bravo. »

Effectivement, la France peut dire merci à Paris. Car sans les bonnes performances du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le Portugal serait revenu très fort sur la France et l’aurait peut-être même doublé. Pour rappel, le Portugal est assuré de terminer devant la France au classement de la saison en cours et va dangereusement se rapprocher de la France sur le classement à 5 ans dès la saison prochaine (l’écart passera de 7.532 à 1.199) lorsque la saison 2016-17 très favorable à la France (14.416 contre 8.083) ne sera plus comptabilisée. Espérons que les performances futures des clubs français la saison prochaine (PSG, OL, LOSC, Monaco notamment) soient à la hauteur et mettent de nouveau nos voisins lusitaniens à distance raisonnable.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2020/21 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 16/04/2021 :

-1. Angleterre 22.071 (4/7)

-2. Espagne 18.642 (2/7)

-3. Italie 16.000 (1/7)

-4. Allemagne 15.214 (0/7)

-5. Portugal 9.600 (0/5)

-6. Pays-Bas 9.200 (0/5)

-7. Ecosse 8.500 (0/4)

-8. France 7.916 (1/6)

-9. Israël 7.000 (0/4)

-10. Ukraine 6.800 (0/5)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2016 et 2021) :

-1. Espagne 98.283

-1. Angleterre 96.997

-3. Italie 75.153

-4. Allemagne 73.570

-5. France 56.081

-6. Portugal 48.549

-7. Pays-Bas 39.200

-8. Russie 38.382

-9. Belgique 36.500

-10. Autriche 35.825