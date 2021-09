JT Foot Mercato : le rêve fou du Real Madrid pour 2022

La suite après cette publicité

Habitué des grands coups sur le marché des transferts, le Real Madrid n'a pas été la grande vedette n'a pas été l'une des grandes vedettes de ce mercato estival. Mais les Merengues assurent que ce sera bien différent l'été prochain. Marca assure ce lundi que les dirigeants madrilènes vont tout faire pour ramender de grandes stars. Kylian Mbappé sera une fois de plus au cœur des attentes. Le Français était attendu tout l'été à Madrid, une situation qu'une partie du vestiaire n'aurait pas vraiment appréciée. Il n'aurait pas compris comment il était possible que la Casa Blanca propose 200 M€ pour acheter Mbappé, alors qu'on lui demandait de faire des efforts sur le salaire.

Pogba et Haaland avec le maillot blanc ?

Les dirigeants du Real Madrid rêvent d'Erling Haaland. L'été prochain, il restera deux ans de contrat au Norvégien, mais sa clause libératoire sera alors de 75 M€. Une aubaine pour les Merengues qui n'ont pas peur de la concurrence sur ce dossier. Paul Pogba pourrait également débarquer chez les Los Blancos. La Pioche voulait partir cet été, il sera libre de tout contrat l'année prochaine. Pour préparer son effectif de nouveaux galactiques, le Real a d'abord prolongé ses cadres. C'est le cas avec Karim Benzema, prolongé jusqu'en 2023, Thibaut Courtois jusqu'en 2026 ou encore Casemiro, qui est désormais lié à la Maison Blanche jusqu'en 2025. Des hommes forts pour encadrer le jeune Français Eduardo Camavinga qui les a rejoints en toute fin de mercato.

Du côté du rival Barcelonais, Sergio Agüero critique le manque de professionnalisme de son nouveau club sur le stream du vidéaste espagnol Ibai Llanos: «À Manchester City, nous arrivions une heure et demie avant l'entraînement et ici une demi-heure avant l'entraînement. Je me suis dit, je vais y être au moins une heure avant pour, je ne sais pas, voir si je dois être en salle de sport ou faire des choses, que sais-je, mais il n'y avait personne, tout était éteint.» L'Argentin a aussi avoué en rigolant en avoir eu assez d'entendre le nom de Kylian Mbappé pendant tout le mercato.

L'Équipe de France va mouiller le maillot

Après cinq matches nuls successifs, le niveau de l'équipe de France fait débat. Paul Pogba s'est exprimé sur le sujet, au micro de RTL. « Aujourd’hui on n’est pas la meilleure équipe du monde. Il faut faire le job sur le terrain pour l’être. Il faut avoir de la fierté. Ça me fait chier de ne pas gagner. […] On doit faire beaucoup mieux, il faut être plus agressif, mouiller le maillot, montrer plus d'envie. C'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui devons faire plus, qui devons transformer nos occasions. » Les Bleus devront prouver leur motivation mardi soir, face à la Finlande, à Lyon.