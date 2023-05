Juventus : le procureur a requis 11 points de pénalité !

La suite après cette publicité

La Juventus va bientôt savoir. Après avoir été épargné provisoirement des quinze points de pénalité infligés dans le cadre de l’affaire des lus-values, le club piémontais reste dans le viseur de la justice. Un retrait de points est d’ailleurs toujours d’actualité.

Mais alors que la presse transalpine indiquait que la justice italienne penchait davantage vers un retrait de neuf points, Sky Italie et la Gazzetta dello Sport nous apprennent que le procureur vient de demander onze points de retrait pour la Vieille Dame. La décision est attendue d’ici demain. Si ce verdict se confirme, la Juventus passerait de la deuxième à la septième place du classement et n’aurait plus aucune chance de disputer la prochaine Ligue des Champions.

