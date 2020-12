FIFA-The Best - Foot féminin : Wendie Renard, Sarah Bouhaddi et Jean-Luc Vasseur nommés

Les prix The Best FIFA Football Awards™ 2020 seront cette année remis lors d'une cérémonie organisée le jeudi 17 décembre. A l’issue d’une procédure de vote réunissant à la fois les voix des capitaines et des sélectionneurs ou sélectionneuses de toutes les équipes nationales de la planète, les suffrages en ligne des supporters, ainsi que les choix d’un panel de plus de 200 représentants des médias, trois finalistes dans chaque catégorie ont été désigné(e)s.

Pour celle de Meilleure joueuse de l'année, on retrouve la Danoise Pernille Harder, qui évolue à Chelsea et jouait l'an passé pour Wolfsbourg, et a remporté il y a quelques jours le titre de joueuse de l'année décerné par The Guardian (équivalent du Ballon d'Or France Football chez les femmes) ; l'Anglaise Lucy Bronze, qui évolue à Manchester City et portait le maillot de l'OL l'an passé ; et la Française Wendie Renard, Lyonnaise depuis 14 années, auteure d'un quadruplé avec l'OL.

Pour celle de Meilleure gardienne de l'année, on retrouve une lutte entre la Lyonnaise Sarah Bouhaddi et la Parisienne Christiane Endler. Se mêle à la lutte Alyssa Naeher, la gardien américaine des Chicago Red Stars. Pour celle de Meilleur entraîneur d'équipe féminine de l'année, encore une chance française avec la présence de Jean-Luc Vasseur. Le coach de l'OL a réussi pour sa première saison au club le quadruplé D1 féminine, Coupe de France, Trophée des championnes et Ligue des champions féminine de l'UEFA. La manager de Chelsea, Emma Hayes, et la sélectionneuse néerlandaise Sarina Wiegman sont aussi nommées.