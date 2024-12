Ces binationaux qui vont bâcher l’Équipe de France

Les binationaux sont au cœur des débats dans le football depuis quelques années et ça ne risque pas de s’arrêter. On a l’impression qu’avant, la sélection était un choix du cœur. Mais désormais, elle ressemble de plus en plus à un choix sportif. Récemment, Eliesse Ben Seghir, Amine Gouiri ou encore Habib Diarra ont choisi leur pays d’origine au détriment de la France. D’autres sont confrontés à ce même dilemme et vont rapidement devoir faire un choix. On commence par Rayan Cherki. Le cas du Lyonnais est plus complexe qu’il n’y paraît, car il peut prétendre à trois sélections. La France, le pays où il est né et réside, l’Algérie où vit sa mère qui est Algérienne et l’Italie par l’intermédiaire de son père.

Pour l’heure, Rayan Cherki n’a pas encore pris de décision. Le milieu offensif de 21 ans est actuellement en Équipe de France Espoirs. Il a joué plus de 20 matchs et a inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives. Il a également participé aux Jeux Olympiques avec les U23 de Thierry Henry cet été, même si le sélectionneur ne l’a pas beaucoup utilisé. En pleine forme en club, il se retrouve aujourd’hui à un tournant de sa carrière. Les Bleus semblent être la suite logique, mais rien ne lui promet une place dans le groupe de Didier Deschamps. Et encore faut-il qu’il soit sélectionné chez les A. Alors qu’avec les Fennecs, il pourrait avoir de grandes de chances de faire directement partie du XI de Petkovic lors des prochains rassemblements.

Vers une fuite des talents ?

Désiré Doué, lui, a été l’une des révélations des Jeux Olympiques avec les Bleus. Il a été acheté à prix d’or par le PSG cet été (50 M€) et après un temps d’adaptation, il semble enfin avoir lancé son aventure parisienne. Il possède la double nationalité française et ivoirienne. Passé par toutes les sélections de jeune en France (U17, U18, U19), les Espoirs et l’Equipe de France olympique, la prochaine étape se trouve chez les A. À moins qu’il emprunte le même chemin que son frère Guéla, qui a choisi la Cote d’Ivoire.

Autre crack du championnat de France, le milieu du LOSC Ayoub Bouaddi. Il n’a que 17 ans, mais on parle déjà énormément de lui, surtout après ses performances en Ligue des Champions. La France et le Maroc se l’arrachent. La Fédération royale marocaine de football pèse de tout son poids pour l’avoir dans l’effectif des Lions de l’Atlas. Autre sensation du foot français, le Monégasque Maghnes Akliouche. À l’instar de Rayan Cherki, il possède lui aussi la nationalité algérienne. Ses parents sont originaires de Bouira en Kabylie. Proche des Fennecs avant les JO, il serait désormais en bonne voie pour choisir les Bleus. Le journal L’Équipe indiquait même qu’il ne pense aujourd’hui qu’aux Bleus, et que la question de la nationalité ne se pose pas pour lui. Affaire(s) à suivre…