OL-PSG : près d’un million d’euros de dégâts suite aux incidents

Samedi soir, la finale de la Coupe de France entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain a laissé des traces, et ce avant même le début de la rencontre. Les rixes au péage de Fresnes-lès-Montauban sur l’autoroute A1 à quelques kilomètres de Lille. 8 policiers blessés, des bus endommagés, et des dégâts matériels importants au péage. Des réparations sont à prévoir, pour des coûts très importants.

«Les estimations sont en cours. Ce sont des dégâts très importants. On peut estimer, à ce stade, que c’est entre 500.000 et un million d’euros qui devront être mis sur la table pour réparer ce qui a été détruit (…) Dès que nos installations sont dégradées, notre responsabilité est de déposer plainte de manière à ce que les auteurs de ces dégradations puissent être identifiés», a indiqué le directeur exploitation et expérience clients de la Sanef (société en charge du contrôle de l’A1) Vincent Fanguet, sur BFMTV. Par ailleurs, des dégâts au stade Pierre-Mauroy ont aussi été recensés. Les responsables de l’enceinte lilloise vont faire une analyse des lieux pour estimer l’ampleur des dégâts dans les prochaines heures.