Naples a contacté Al-Ahli pour Allan Saint-Maximin

Prêté à Fenerbahce par Al-Ahli, Allan Saint-Maximin pourrait voguer vers de nouveaux horizons en cette fin de mercato hivernal. Auteur de 3 buts et 4 passes décisives en 24 matches toutes compétitions confondues, l’ailier gauche de 27 ans attise les convoitises de la Serie A et plus précisément de Naples.

Selon les dernières informations de Relevo, la formation napolitaine a d’ores et déjà contacté Al-Ahli. Le média précise qu’une offre de prêt a été envoyée et que les négociations sont en cours. Par ailleurs, Naples négocie avec le RSC Anderlecht pour Francis Amuzu.