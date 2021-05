Marcelo Gallardo ne viendra pas à Lyon cet été

La short-list dressée, selon le journal L'Equipe, par l'OL pour remplacer Rudi Garcia cet été, prend du plomb dans l'aile. Alors que l'Italien Roberto De Zerbi, actuellement en poste à Sassuolo, se dirige vers le Shakhtar Donetsk, l'Argentin Marcelo Gallardo, à la tête de River Plate depuis sept années, ne devrait pas rejoindre Lyon. En tout cas, pas cet été. Le technicien, ancien joueur du PSG et de l'AS Monaco, reste sous contrat avec River Plate jusqu'à la fin du mois de décembre, et il n'a pas l'intention de lâcher les siens avant le terme de la saison.

La suite après cette publicité

C'est ce qu'il a fait comprendre à Marcelo Djian, ancien défenseur lyonnais et ex-recruteur en Amérique du Sud, confie L'Equipe. De la liste publiée par le journal sportif, Christophe Galtier (Lille) et Patrick Vieira (libre) restent en piste, et un nouveau candidat pourrait se joindre à la fête. A côté de ça, Marcelo Gallardo - qui a les faveurs de Florentino Pérez du côté de Madrid - se serait tout de même montré flatté de l'intérêt de l'OL et séduit par le potentiel du club. La porte n'est peut-être pas complètement fermée. Quoiqu'il en soit, Jean-Michel Aulas attendra la fin de la saison pour prendre contact avec le futur entraîneur lyonnais.