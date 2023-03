MU : le Qatar va formuler une nouvelle offre de rachat

Le Cheick Jassim Bin Hamad Al Thani, cousin du propriétaire du PSG, va formuler une deuxième offre dans le cadre du rachat de Manchester United. Ce jeudi, des représentants du Cheikh qatari étaient présents à Manchester, et ont pu tenir des « entretiens positifs et constructifs » avec leurs homologues anglais - la famille Glazer, propriétaire du club, n’étant pas présente -, a révélé l’agence de presse Associated Press.

Le Daily Mail rapporte que les entretiens auraient duré plus de 10 heures, et que le Cheick aurait désormais une dizaine de jours pour formuler une offre de rachat. Si Sir Jim Ratcliffe, patron d’Ineos, entend toujours acquérir le club anglais sous la forme d’un actionnariat majoritaire, le Qatar envisage toujours le rachat intégral du club.

