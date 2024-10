Jorge Sampaoli veut revenir en Ligue 1

Sans club depuis maintenant un an et son départ de Flamengo, Jorge Sampaoli est souvent cité dans les 5 grands championnats lorsqu’un entraîneur est sur la sellette. Et à en croire les informations de L’Équipe, le technicien argentin a la cote en Italie. En effet, il a reçu une proposition concrète du Genoa ces dernières heures pour relancer l’équipe italienne qui pointe à la 18e place du classement (avec déjà 4 défaites).

Mais ce n’est pas tout, le quotidien français précise que l’ancien coach de l’OM a discuté la saison dernière avec l’OL mais aussi et surtout avec le LOSC. Et depuis, Jorge Sampaoli se verrait plutôt reprendre un club français en Ligue 1. C’est sa volonté et il pourrait donc décliner la proposition du Genoa pour attendre une opportunité en France.