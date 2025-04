Real Madrid : les statistiques catastrophiques de Jude Bellingham

L’exploit n’aura pas eu lieu. Dans un Bernabéu chaud comme la braise, le Real Madrid a livré une piteuse performance contre Arsenal ce mercredi soir en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Alors que l’ensemble du peuple madridiste croyait à une remontée folle de son équipe, notamment après le tapage médiatique effectué à ce propos par le club merengue au cours des derniers jours, les partenaires de Jude Bellingham ont affiché un visage bien pâle, et n’ont jamais fait douter les Gunners. D’une influence très relative dans le jeu, Bellingham a lui conclu cette partie avec des statistiques à l’image de ses 90 minutes.

C’est simple, hormis son absence de but et de passe décisive, ce qui avait également été le cas au match aller, celui qui a été l’un des artisans majeurs du sacre européen madrilène la saison passée a tout raté ou presque durant cette soirée. 2 fautes, mais surtout 12 pertes de balle, alors que l’ancien joueur du Borussia Dortmund est connu pour sa capacité à conserver le ballon dans presque toutes les situations. Si on ajoute à cela ses agacements répétés, Bellingham traverse une période très compliquée, au sein d’une saison elle-même difficile pour toute la Maison blanche.