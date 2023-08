Séville a deux noms pour remplacer Yassine Bounou

La suite après cette publicité

Le feuilleton Yassine Bounou est proche de son dénouement. Ardemment courtisé par le Bayern Munich au début de l’été, le portier marocain devrait finalement s’engager à Al Hilal pour un bail longue durée. Le joueur de 32 ans, brillant lors du Mondial 2022 et auteur d’un très beau parcours en Ligue Europa la saison dernière, dispose d’une très belle cote et sa vente va rapporter un joli pactole au Séville FC. Si cette rentrée d’argent est bénéfique pour la santé financière du club, une partie risque d’être directement investis dans le marché des transferts.

Si des renforts dans l’entrejeu sont attendus dans les prochains jours, AS informe également que les Nervionenses ont d’ores et déjà identifié le successeur de Yassine Bounou à l’étranger. Il s’agit de Dominik Livakovic, étincelant avec la Croatie durant la dernière Coupe du monde au Qatar et titulaire avec le Dinamo Zagreb depuis plusieurs années. La valeur marchande du Croate est fixée à 15 M€ (selon Transfermarkt), relativement abordable pour les Sévillans. Malgré tout, les dirigeants espagnols n’excluent pas la possibilité de faire confiance à Marko Dmitrovic, doublure du Marocain la saison dernière.