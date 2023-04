Liga : Barcelone se casse les dents sur Gérone

La dernière affiche de la 28ème journée de Liga offrait une belle confrontation à l’occasion du derby catalan entre le FC Barcelone, solide leader du championnat espagnol, et Gérone, 11ème avant le coup d’envoi, au Camp Nou. Après la correction vécue en demi-finale retour de la Coupe du Roi mercredi dernier face au rival du Real Madrid (4-0), les joueurs de Xavi se devaient de reprendre leur marche en avant. Pour cette rencontre, Marcos Alonso cédait sa place à Eric Garcia tandis que Franck Kessié débutait sur le banc. Enfin, Gavi descendait d’un cran dans le milieu à trois côté gauche, avec Ansu Fati devant lui.

Gérone démarrait cette partie pied au plancher et se montrait dangereux par l’intermédiaire de Viktor Tsygankov qui ne cadrait pas sa reprise de volée (2e). Après cette première occasion pour les visiteurs, les Barcelonais montaient en régime. Robert Lewandowski manquait lui aussi le cadre et la lucarne du portier adverse (5e) puis Santiago Bueno était à deux doigts de tromper son propre gardien (9e). Alors que les locaux monopolisaient le ballon, les occasions commençaient à se raréfier. Juste avant la pause, Paulo Gazzaniga réalisait un double arrêt crucial en quelques minutes, face à Raphinha (37e) et Ronald Araujo (38e).

Un manque de justesse dans le dernier geste

Au retour des vestiaires, les deux équipes mettaient moins d’intensité dans les duels et le rythme de la rencontre chutait drastiquement. Les locaux n’arrivaient plus à trouver les espaces dans la défense adverse tandis que les visiteurs essayaient d’opérer en contre. Parfaitement lancé dans le dos d’Eric Garcia et couvert par Alex Balde, Valentin Castellanos se présentait seul devant Marc-André Ter Stegen mais l’attaquant loupait complètement son geste et le ballon fuyait le cadre de plusieurs mètres (55e). Les Blaugranas continuaient ensuite d’enchaîner les passes latérales loin du but adverse sans se montrer véritablement dangereux.

Même si la menace commençait à s’approcher des cages de Paulo Gazzaniga, les Barcelonais manquaient de justesse technique dans le dernier geste à l’image de Robert Lewandowski dans la surface adverse en fin de rencontre (78e). Les dernières minutes devenaient véritablement irrespirables avec la pression mise par les coéquipiers Sergio Busquets sur la défense adverse mais l’attaquant polonais ratait la dernière tentative de son équipe en toute fin de rencontre (90e+6). Alors qu’aucune des deux équipes ne trouvaient la faille, l’arbitre de la rencontre renvoyait les 22 acteurs. Malgré ce partage, Barcelone conforte sa place de leader de la Liga. Gérone, de son côté, reste dans le ventre mou du championnat espagnol.