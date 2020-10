Iker Casillas a apprécié l'attention de José Mourinho

Obligé de prendre sa retraite en août dernier suite à un infarctus du myocarde, Iker Casillas (39 ans) est revenu sur cet épisode tragique de sa vie. Ayant heureusement rapidement récupéré de cet incident, l'ancien gardien du Real Madrid et du FC Porto a tenu à mettre en avant José Mourinho. Malgré des relations tumultueuses entre Iker Casillas et le coach portugais qui officie actuellement à Tottenham, ce dernier a rapidement été au chevet de son ancien joueur au Real Madrid (entre 2010 et 2013).

«Beaucoup ne savent pas, mais l'entraîneur, José Mourinho a été l'une des trois premières personnes à m'avoir parlé pour voir comment j'allais» explique Iker Casillas à ESPN. Le gardien espagnol n'a pas manqué de poursuivre : «j'ai vu des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps, cela vous fait apprécier les petites choses. Vous ne vivez plus au jour le jour, vous cessez de vous mettre dans votre monde, dans votre tête. Ce que vous devez faire, penser, c'est ce que je vais faire aujourd'hui.»