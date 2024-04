Les incroyables confidences de Mario Balotelli sur son aventure à Nice !

Mario Balotelli n’a pas eu la carrière espérée. Sa trajectoire n’a jamais été linéaire, avec 11 clubs et 5 championnats, et autant de coups d’éclats. L’Italien a notamment découvert le championnat de France avec l’OGC Nice entre 2016 et 2019. Avec 43 buts en 76 matchs, la Côte d’Azur lui a réussi, ce qui l’a emmené ensuite à l’OM pour quelques mois. Dans So Foot, Mario Balotelli est revenu sur son passage chez les Aiglons. Une vie qu’il appréciait tout particulièrement.

«Je vivais à Villefranche et c’était dingue. J’avais le sourire tous les jours. Une vie de rêve. Le problème, c’est que la façon dont jouait Patrick Vieira (l’entraîneur) ne m’allait pas vraiment. Je m’entendais bien avec lui, mais sportivement, je n’étais pas d’accord. Si je n’avais pas eu ces problèmes avec lui, je ne serais jamais parti de Nice. J’étais vraiment heureux là-bas » a-t-il confié au magazine français. Après ses trois années en France, Super Mario est revenu en Italie (Brescia, Monza) avant de partir en Turquie (Adana Demirspor) et en Suisse (Sion), sans jamais retrouver son niveau niçois.