LdC : le Barça trolle le PSG dans les airs de Paris

On le sait, entre le Paris Saint-Germain et les géants espagnols, ce n’est pas l’amour fou. Et à deux jours du quart de finale aller au Parc des Princes, le FC Barcelone a lancé les hostilités en chambrant les Parisiens de manière plus originale.

Le club catalan a en effet posté sur ses réseaux sociaux une vidéo dans laquelle on peut voir une montgolfière aux couleurs blaugranas passer juste à côté de la tour Eiffel dans le ciel de la capitale avec l’inscription « Toujours Barça ».

