Premier League : Liverpool s'impose à Arsenal et relance la course au titre

Arsenal recevait Liverpool à l'Emirates pour un match en retard de la 27e journée de Premier League. Avant cette rencontre, les Reds, dauphins de Manchester City, étaient intouchables : huit victoires de suite en Championnat, un sacre en Coupe de la Ligue aux dépens de Chelsea et une qualification en quarts de finale de la Ligue des Champions malgré une défaite à domicile face à l'Inter. Du côté des Gunners, la dynamique était similaire, avec une série de cinq succès de rang et une belle remontée au classement puisqu'ils retrouvaient le top 4 le week-end dernier.

Pour prolonger cette belle dynamique, Mikel Arteta alignait le même onze vainqueur de Leicester devant son public (2-0) ce dimanche, avec les titularisations de Lacazette en attaque, accompagné de Saka et Martinelli sur les côtés. Quant à Jürgen Klopp, l'entraîneur allemand préférait Luis Diaz à Salah à droite de son secteur offensif et faisait confiance à Thiago dans l'entrejeu, de retour progressif de blessure. La première rencontre de ce choc de PL semblait équilibrée, malgré l'occasion hâtive de Van Dijk, bien déviée sur corner (2e). Derrière, les deux formations se rendaient coup sur coup dans une confrontation très rythmée, mais sans opportunité franche jusqu'à la pause.

Jota et Firmino, bourreaux des Gunners

Mais au retour des vestiaires, après un but refusé à Sadio Mané pour hors-jeu (47e) et une superbe parade d'Alisson devant Martin Odegaard (51e), il n'en fallait pas beaucoup à Diogo Jota pour confirmer qu'Arsenal est l'une de ses cibles favorites : servi par une superbe passe de Thiago, l'attaquant portugais trompait Aaron Ramsdale, peu impérial au premier poteau (1-0, 55e). C'est son 8e but face aux Gunners dans sa carrière, soit sa proie préférée avec Leicester. Celui qui le remplaçait appréciait également affronter l'AFC : Roberto Firmino.

Six minutes après son entrée en jeu, le buteur brésilien doublait la mise sur le centre d'Andrew Robertson, auteur de sa 10e passe décisive de la saison. L'international auriverde enregistrait quant à lui sa 9e réalisation face aux Londoniens, là aussi sa cible favorite. Le coaching gagnant de Klopp (Salah et Firmino) faisaient du bien au jeu des Reds, qui avaient su gérer la fin de la rencontre et le résultat, score final : 2 buts à 0. Neuvième succès pour Liverpool en PL, qui revient à une petite unité de Manchester City et relance la course au titre outre-Manche. Avec deux matches en retard, Arsenal manque l'occasion de se rapprocher du podium et reste 4e au classement.