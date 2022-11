Barça : grosses sanctions pour Robert Lewandowski et Gerard Piqué

Face à Osasuna avant la trêve mondialiste, Robert Lewandowski était expulsé, écopant d'un deuxième jaune. Puis, en quittant le terrain, il avait fait un geste très explicite laissant entendre que l'arbitre de la rencontre consommait de la cocaïne.

Et ça va coûter cher au buteur polonais, puisque selon divers médias espagnols comme la Cadena COPE, il va écoper d'une sanction de trois matchs. Le match habituel à cause du carton rouge, puis, deux matchs supplémentaires à cause de ce geste. Un sacré coup dur pour Xavi, puisque son attaquant vedette sera indisponible avec un calendrier difficile à l'horizon et il va notamment rate le déplacement sur la pelouse de l'Atlético. A noter que Gerard Piqué va lui être suspendu 4 matchs, mais cette sanction est anecdotique puisqu'il a mis fin à sa carrière.